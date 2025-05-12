香港各界：港交易審查顯國家立場

資料圖片：圖為長和在巴拿馬經營兩個港口之一的巴爾博亞港。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京5月12日電／據香港文匯報報導，國家市場監督管理總局早前對長和集團出售港口一事作出明確的表態，指高度關注有關交易，將依法進行審查，並強調：“交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。”來自商界等不同界別的人士昨日接受香港文匯報訪問時表示，相關部門強調依法審查這宗具有戰略意義的港口交易，是顯示國家的原則和立場，提醒企業在進行商業活動時要維護國家利益，以及必須肩負的責任，他們都認為，在現時複雜的國際地緣政治爭端下，香港各界要加強團結，維護國家利益，一致對外。



香港中小型企業聯合會會長郭志華指出，非常支持國家市場監督管理總局依法進行審查，此項交易不是單純的商業買賣交易，而是事關國家安全及國家的重大利益。



企業家要把國安及國家利益居首



他提到，身為企業家，在從事商業活動時要將國家安全、國家利益擺在首位。現時國家正面對著美國關稅貿易戰等多方面的挑戰，身為中國人要團結一致，著重維護國家的安全和利益，“作為中國人，在現階段更不應該退縮，要一致對外。”



東區區議員陳凱榮表示，在如今美國對中國濫施關稅、步步緊逼的情況下，若出售此重大的港口資產只會令美國得寸進尺，令其在未來可利用港口來刁難中國，進一步打壓中國的崛起。作為一位年輕人，他從年輕人的角度觀察，長和欲出售的包括巴拿馬運河港口在內的多個港口，對國家可持續的對外貿易經濟發展有重要意義，如果把這些具重大戰略價值的項目出售給美國，對香港的年輕一代甚至是未來的下一代來說，也無疑是扼殺可助港青走向國際發展平台的機遇。



他強調，每一宗交易都要依法行事，企業在交易中違反國家的法律法規，一味追求商業利益，罔顧國家安全的行為是堅決不被允許的。



他相信，社會整體的聲音都是明確堅定的，希望該企業可以及時醒悟，回頭是岸，要明白國家安全和利益是置於企業的利益之上。