你用上“5G－A”了嗎？

中評社北京5月12日電／據人民日報報導，最近幾天，越來越多用戶發現自己手機屏幕上信號欄的圖標已經從“5G”悄然變成了“5G－A”。



什麼是“5G－A”？一字之差會帶來哪些變化？“5G－A”是5G向6G過渡的中間階段，也可以理解為5G技術的增強版本。相較5G，5G－A在容量、速率、時延、定位、可靠性等方面均實現大幅提升。



對於用戶來說，最直觀的感受就是“快”。以前需要較長時間才能下載幾個G的視頻，現在僅需幾秒即可完成。專家介紹，5G－A的連接速率和時延等網絡能力與5G初期相比將實現10倍提升，能夠更好支持全息通信、雲遊戲等沉浸式手機應用，讓用戶進一步告別卡頓，擁有更流暢的上網體驗。5G－A已經在智能城市建設、車聯網、遠程醫療等領域實現大規模應用。市面上的主流機型都可以體驗5G－A的網絡，我國運營商已經在31個省份部署了5G－A測試網絡，預計可支撐5000萬用戶。



帶來全新網絡使用體驗的同時，也有不少網友提出疑問：網速變快了，會消耗更多流量嗎？5G－A是否會收取更高的費用？記者採訪了中國移動福建公司福州分公司網絡部無線優化中心主管郭豐榕。郭豐榕解釋，流量消耗主要取決於用戶自身瀏覽、下載、上傳的數據大小，使用5G－A並不會消耗更多流量，也不會產生額外的費用。



郭豐榕介紹，公司已在福州部分景區、火車站、展覽場館、體育場、地鐵站等人流量較高的重點場景改造基站，應用5G－A技術。當支持該功能的手機終端進入5G－A信號的覆蓋區域時，手機屏幕右上角的信號位置就會自動顯示“5G－A”圖標，用戶即可體驗5G－A網絡。