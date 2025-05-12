一季度全國消協組織受理投訴超46萬件

中評社北京5月12日電／據人民日報報導，根據全國消協組織受理投訴情況統計，2025年第一季度，全國消協組織共受理消費者投訴461767件，同比增長33.33%，解決261218件，為消費者挽回經濟損失23723萬元。其中，因經營者有欺詐行為得到加倍賠償的投訴585件，加倍賠償金額38萬元。接待消費者來訪和咨詢165608人次。



根據投訴性質，合同問題占26.56%，售後服務問題占26.07%，質量問題占19.67%，虛假宣傳問題占7.27%，安全問題占5.8%，價格問題占4.18%，假冒問題占3.54%，人格權益問題占1.06%，計量問題占0.88%，其他問題占4.97%。



與2024年一季度相比，虛假宣傳、假冒、安全問題投訴比重上升，質量、合同問題投訴比重下降。



在所有投訴中，商品類投訴為245964件，占總投訴量的53.27%，與2024年一季度相比，比重上升6.38個百分點；服務類投訴為190382件，占總投訴量的41.23%，比重下降5.00個百分點；其他類投訴為25421件，占總投訴數量的5.51%。



根據2025年一季度內商品大類投訴數據，家用電子電器類、服裝鞋帽類、日用商品類、食品類、交通工具類投訴量居前五位。與2024年一季度相比，服裝鞋帽類、日用商品類投訴量比重上升；農用生產資料類投訴量比重下降。



根據2025年一季度內服務大類投訴數據，互聯網服務類，生活及社會服務類，教育培訓服務類，銷售服務類，文化、娛樂、體育服務類居於前五位。與2024年一季度相比，金融服務類，文化、娛樂、體育服務類，公共設施服務類投訴量比重上升；生活及社會服務類、互聯網服務類、電信服務類投訴量比重下降。