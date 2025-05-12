黃淮、華北部分地區將出現高溫天氣

中評社北京5月12日電／據人民日報報導，中央氣象台預計，5月12日至17日，黃淮中西部、華北南部及陝西關中等地將出現高溫天氣，其中16日至17日將出現較大範圍35攝氏度以上高溫天氣，局地最高氣溫可達37攝氏度以上。



從5月12日起，河南安陽、焦作、新鄉、洛陽、鄭州、許昌，陝西關中，河北邯鄲，山西運城、臨汾等地將出現輕至重度幹熱風天氣，主要影響時段為5月12日、15日至17日。5月11日18時，中央氣象台繼續發布氣象乾旱黃色預警，據實時氣象乾旱監測，陝西、河南等省份存在重度及以上氣象乾旱，其中，陝西西南部、河南西南部等地特旱。部分地區同時出現乾旱、幹熱風天氣，需防範不利影響。



目前，北方冬小麥處於產量形成關鍵期，幹熱風天氣對灌漿速率影響較大。氣象專家建議採用噴施葉面肥或搭配有機水溶肥、植物生長調節劑等措施，提高葉片光合能力與抗蒸騰作用；有微噴灌設備的地塊，可在幹熱風來臨前適量噴水，增加空氣濕度、降低冠層溫度，減輕幹熱風影響。



水利部門全力支持受旱地區做好抗旱保供水工作，持續加強雨情、水情、墒情、農情和存量水資源滾動監測預報，流域水資源調度服從抗旱調度。今年以來，陝西省降水較常年偏少近三成，旱情持續發展。4月16日至5月4日，引漢濟渭三河口水庫在保障向西安市穩定供水的同時，向漢江補水約4400萬立方米，有力支持漢江幹流抗旱保供水。