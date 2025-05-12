第12屆中國國際警用裝備博覽會將舉辦

中評社北京5月12日電／據央視新聞報導，2025年5月12日，公安部在京召開專題新聞發布會，通報第12屆中國國際警用裝備博覽會的有關情況。公安部裝備財務局局長、警博會組委會常務副主任閆飛，公安部第一研究所副所長、警博會組委會副秘書長餘兵出席發布會並介紹有關情況。公安部新聞宣傳局副局長、新聞發言人李國忠主持發布會。



公安部裝備財務局局長、警博會組委會常務副主任閆飛在發布會上介紹，公安部高度重視警用技術裝備工作，將其作為推動公安工作高質量發展的重要抓手。在當前科技革新加速、社會治理需求多元化形勢下，先進的警用技術裝備已成為加快提升公安機關新質戰鬥力、推進公安工作現代化的重要基礎，起著十分重要的支撐保障作用。自2002年首次舉辦以來，中國國際警用裝備博覽會已成功舉辦了11屆，在國內外的影響力越來越大，已成為我國乃至全球警用裝備領域展示交流的重要平台，也為推動更多警用裝備企業“走出去”“引進來”搭建了一個重要舞台。第12屆中國國際警用裝備博覽會確立了“新技術、新裝備、新質戰鬥力”的主題，將於5月14日至17日在北京舉辦。目前，各項籌備工作已經就緒。本次展覽會場設在北京首鋼國際會展中心，設置有公安機關裝備館、國內企業館、國際企業館和裝備需求對接區、新產品新技術發布區，展覽總面積約6.4萬平方米，規模創歷史新高。截至目前，所有展館均已滿館，除境內企業踴躍參展外，還吸引了30家境外企業參展，分別來自美國、加拿大、澳大利亞、法國、德國、意大利、韓國、捷克、瑞士、芬蘭、西班牙等11個國家，充分體現了中國國際警用裝備博覽會在世界上的影響力和吸引力，也為國內外警用裝備企業之間、企業與用戶之間交流合作提供了一個絕佳的平台。



公安部第一研究所副所長、警博會組委會副秘書長餘兵回答了記者關於本屆警博會如何安排展區設置，具體有哪些場館的提問時表示，本屆警博會設室內展館8個、室外展區1個，展區總面積6.4萬平方米，比上屆增加20%。根據展示主題，分“三館兩區”一共5個部分。一是公安機關裝備館，分12個展區，按裝備嵌入業務流布展。具體為：大型活動安保與無人機應用反制裝備、刑事技術裝備、環食藥偵查裝備、網絡空間安全管理裝備、監所管理裝備、交通管理裝備、執法辦案管理中心裝備、智慧化無人裝備、禁毒技術裝備、移民管理裝備、愛警暖警裝備、民警發明創造裝備。二是國內企業館，展示國內企業的前沿技術發展和最新裝備產品。三是國際企業館，展示30家來自11個國家的先進警用裝備企業的最新裝備產品。四是裝備需求對接區，搭建面對面溝通的橋梁，組織一對一、面對面洽談交流，解決“警不知企所長、企不知警所需”問題，促進警企精準對接、合作共贏。五是新產品新技術發布區，從124家企業報送的258件產品中，遴選了28件最新裝備產品，組織參展商開展推介活動。



閆飛回答了記者關於警博會的發展歷程，對推動公安裝備建設發揮了什麼樣的作用的提問。她表示，中國國際警用裝備博覽會是經黨中央批准，唯一由公安部舉辦的警用裝備展會。自2002年首次舉辦以來，已成功舉辦11屆，舉辦地點均在北京。從首屆警博會展覽面積1萬平方米、270餘家參展商到本屆警博會展覽面積6.4萬平方米、835家國內外參展商參展，警博會的影響力和規模越來越大，每一屆都有亮點，每一屆都有進步。同時，歷屆警博會也見證了我國警用技術裝備的飛速發展進步。警博會匯聚國內外眾多知名企業、科研院所帶來的最新裝備成果，主要展示新技術在警用裝備上的最新應用，發布參展企業的最新產品和技術，引領警用裝備行業的發展趨勢，已成為中國最權威的警用裝備盛會，也是在亞太地區乃至世界具有廣泛影響力的專業展會，受到越來越多國家和地區的關注。公安部門將充分發揮警博會橋梁紐帶作用，促進警企供需對接、深入交流，讓警博會成為擁抱科技發展、引進新銳裝備、提升新質戰鬥力的重要契機和有效途徑。