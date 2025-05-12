西藏拉孜發生5.5級地震　震感明顯

中評社北京5月12日電／據人民日報報導，中國地震台網正式測定：5月12日5時11分，在西藏日喀則市拉孜縣（北緯28.91度，東經87.54度）發生5.5級地震，震源深度10公里。



記者第一時間聯繫拉孜縣獲悉，地震發生時震感明顯，部分人被地震晃醒。地震發生後，拉孜縣迅速響應，各鄉鎮正排查地震影響情況，拉孜縣消防救援人員已趕往震中。截至目前，房屋倒塌和人員傷亡情況正在進一步瞭解中。