長三角“低空革命”進行時

中評社北京5月12日電／據新華社報導，從上海到浙江舟山的嵊泗列島，除了傳統的輪渡，還有什麼交通新途徑？剛剛過去的“五一”假期，一條低空文旅航線刷新了遊客範先生的出行體驗。該航線從上海臨港濱河文化公園起飛，飛抵嵊泗後，乘客可在景區觀光游覽，當晚入住嵊泗海島酒店，第二天再搭乘直升機返回上海，單程飛行時間約為半小時，“簡直太酷了！”



長三角，這片以4%國土面積創造全國24%GDP的經濟高地，正以一體化發展的制度紅利和產業協同優勢，成為中國低空經濟的“試驗田”和“加速器”。從應急救援到即時零售、空中“飛的”，近年來，長三角的天空越來越忙，一場“低空革命”正在展開。



應用場景日日新



今年3月18日，兩架直升機從上海虹橋商務區騰空而起，一南一北劃向嘉興、蘇州的天空，標誌著長三角首條跨省低空載客航線網絡化運行正式啟航。這條連接上海、嘉興、蘇州的“黃金三角”航線，最高時速達230公裡，通行效率是地面交通的3倍以上。



早在去年底，長三角生態綠色一體化發展示範區就開通了江蘇吳江至上海虹橋機場的航線，這也是華東地區唯一一條在繁忙運輸機場10公裡控制區內常態化運行的接駁航線。



“以前跨城開會像打仗，現在空中接駁真正讓我們實現了當日往返，出行效率大大提高。”凱靈箱包銷售經理李虹說。



“原本90分鐘的車程被壓縮至18分鐘，乘客甚至能在3分鐘內完成安檢登機。”東融低空經濟產業發展有限公司副總經理陳其彬說，長三角民營經濟發達，跨境商旅需求旺盛，未來隨著市場進一步拓展，航空器技術進一步升級，低空載人出行的成本有望降低到現在的約三分之一。