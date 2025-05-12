中評社北京5月12日電／網評：莫讓“假俗亂”講解侵蝕“文博熱”



來源：人民日報 作者：齊 驥



歷史文物和文化遺產的核心價值，在於以物證史、以物敘史。講解服務並不是簡單的知識服務，在很大程度上承擔著築牢歷史記憶、傳承優秀文化的重任。



近年來，伴隨“文博熱”，講解服務成為文旅消費的熱點板塊。“五一”假期，許多遊客提前預約正規講解服務，在游目騁懷之餘獲取更多歷史文化知識。但無論在線下旅遊市場還是在線上短視頻平台，都存在不少“假俗亂”講解內容，令遊客和受眾頗為反感。



比如，在一些文化遺產景區、博物館，有的講解誇張媚俗，甚至胡編亂造；在短視頻平台上，有人開展獵奇低俗的野史直播，將文化遺產降格為娛樂消費品，將歷史故事演繹為聳人聽聞的噱頭。這樣的做法，非但沒有闡釋好歷史文物和文化遺產的價值，還消解了歷史的嚴肅性，嚴重誤導了公眾的歷史觀、價值觀，亟待強化治理、正本清源。



歷史文物和文化遺產的核心價值，在於以物證史、以物敘史。



以文物為基礎的博物館講解服務，不同於其他娛樂服務，理應注重揭示其歷史背景、文化內涵及美學價值，將靜態景觀轉化為可理解的知識體系，幫助遊客提升游覽深度。“假俗亂”講解既不實事求是，缺乏歷史唯物主義精神，同時也低俗媚俗，讓人們對歷史和文化的理解停留在粗淺且荒誕的虛假故事上，背離了“讓文物說話”的初衷，使“文博熱”摻雜進沒有內涵的浮躁風氣。



講解服務兼具經濟屬性和文化屬性，以文化人、以文育人、以文聚力、以文興業的文化屬性是根基，脫離了根基，產業便難以做強。