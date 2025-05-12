中評社北京5月12日電／網評：旅遊列車，讓路程變成旅程



來源：人民日報 作者：盧濤



“齊魯1號”投入運營，帶領遊客領略齊風魯韵、感受儒家文化；“大河之南號”首發，陪伴遊客欣賞古都風貌、探尋中原文化；“熊貓專列”打造多條精品線路，不少班次已一票難求……近期，旅遊列車密集開行，火車“慢”游正收穫更多人的青睞。



數據顯示，2024年，全國共組織開行旅遊列車1860列，運送遊客超過100萬人次。今年一季度，全國鐵路累計開行旅遊列車187列，同比增長30%。旅遊列車的魅力來自何處？



一腳跨上列車，路程就成了旅程。戲曲主題專列上，豫劇表演、戲迷擂台賽輪番上演，車廂化身“一路有戲”的戲台；紅色研學旅遊列車上，詩詞展示墻、陽光書社和互動教室成了沉浸式學習空間；貴州苗鄉侗寨“村火車”上，“鄉村市集”人氣興旺、非遺展陳琳琅滿目、民族歌舞引人入勝……除了活動精彩紛呈，旅途更要安心與省心。不少旅遊列車採用一鋪到底、往返同鋪模式，旅客無須換乘和搬運行李，火車成了舒適便利的移動賓館。既是交通工具，也是文化空間，還自帶社交屬性，旅遊列車正拓展出旅遊場景的新可能。



串珠成鏈，盡覽風光。從串起浙東唐詩之路的“詩路高鐵”，到絲綢之路沿線的旅遊列車品牌，旅遊列車馳騁在四通八達的鐵路網中，將分散的旅遊資源串聯整合，發揮出“乘數效應”。在途觀光、車隨人走的游覽方式，讓遊客能夠放慢節奏、放鬆身心，沿著一條條精心設計的線路，觀賞秀美山川、感受風土人情，實現從“到此一游”到深度游覽的轉變。