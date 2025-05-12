海峽兩岸同胞問祖炎帝故里

中評社北京5月12日電／據央視新聞報導，近日，“問祖炎帝 尋根高平”第十屆（乙巳年）海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間交流活動在山西省高平市舉行。中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌，中華炎黃文化研究會會長李玉賦，中國國民黨前秘書長、台灣中華神農大帝協進會創會理事長李乾龍，台灣中華神農大帝協進會理事長李火炎，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑等出席。



當天上午，在莊嚴肅穆的炎帝陵前，當地民眾和台灣同胞、海外僑胞以傳統儀規拜祭炎帝。台灣島內神農炎帝宮廟同期舉辦祭拜活動，線上“雲拜祖”平台同步啟動。



前來參加交流活動的台灣同胞還先後來到高平市喜鎮蘇莊景區、蔡志忠美術館，沉浸式感受傳統文化的魅力，欣賞美術館內珍藏的這位台灣漫畫家的畫稿。



“兩岸青年好 兩岸未來才會好”——兩岸青少年交流活動也在高平舉辦，來自海峽兩岸的青少年歡聚一堂，以參訪、交流、同游等形式加深瞭解、增進友誼。



兩岸青少年一同參觀了高平七中非遺展覽館，高平當地的非遺代表性傳承人現場傳授技藝，兩岸青少年還共同製作了古建文化衫、上黨梆子臉譜服飾、版畫、漆扇等，在互動體驗中進一步瞭解傳統文化。



“展廳裡面有很多高平的非遺作品，比如泥塑、面塑、綉活、葫蘆烙畫等，葫蘆烙畫非常精巧，讓我印象深刻。”台灣青少年陳翰璿說，這是一次很奇妙的體驗，回去之後，他會繼續深入瞭解這些傳統文化。