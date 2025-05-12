“全港戲院日”吸逾19萬觀眾　入座率逾八成

“全港戲院日”多區戲院場次爆滿。 主辦方供圖 中評社香港5月12日電／香港文匯報報導，由香港戲院商會（下稱商會）主辦，電影發展基金、文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處資助的“全港戲院日”前日（10日）舉行，53間戲院參與活動、放映場次共1，774場，多區戲院場次爆滿。全日共有19.4萬多人次到戲院欣賞電影，入座率為83%，較前兩屆高。今年雖未能刷新去年的20.3萬多入場人次紀錄，但考慮到參加戲院日之戲院數目較上年減少16%，商會對這佳績感到非常滿意。



今年“全港戲院日”於母親節前夕舉行，活動繼續得到各界支持，特別是商場、零售商戶及餐廳積極配合推出各項優惠，響應商會鼓勵市民外出消費。戲院所在的商場及社區，人流明顯比任何一個假日更多。多個戲院附近的商舖都認同活動有助帶動人流，有商戶表示前日餐飲及零售商的銷售額都有顯著增長。商戶希望可以多舉辦這種鼓勵全民外出消費的業界活動，各界在協同效應下令市面更興盛。



香港戲院商會理事長袁彥文表示：“今年是第三年舉辦戲院日，共收穫超過19.4萬人次參加，由於對比上年的戲院數目及座位數目減少了近16%，但卻仍能維持相近的入場數字，商會對此成績表示十分滿意！ 商會留意到昨（前）日各商場人流非常暢旺，同時亦留意到戲院除一家大小的客人外，比較多年輕人與志趣相近的朋友一起入戲院睇戲，反映戲院日對年輕人頗具吸引力及戲院是年輕人心目中進行社交活動的好地方。”