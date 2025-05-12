楊德龍七會股神巴菲特：越短線越難賺

楊德龍表示，投資者可學習巴菲特價值投資理念 ，更好地把握買賣時機。受訪者供圖 中評社香港5月12日電／香港文匯報報導，現年94歲的股神巴菲特近日在伯克希爾·哈撒韋（港稱“巴郡”）股東大會上公布了退休計劃，內地著名基金經理，前海開源基金首席經濟學家、基金經理楊德龍今年是第7次參加巴郡的股東大會，楊德龍深諳股神的投資風格，也一直推崇及將股神的價值投資理念融會貫通到A股及港股的投資上。他上周在接受香港文匯報記者訪問時，就妙解散戶炒股常常虧錢就是輸在一個“炒”字上，“‘炒’就在“火”上炒，越炒越‘少’”，也即是說越是短線、頻密買賣越難賺到錢。他認為，港股散戶佔約三四成，價值投資理念落實得比較好，A投散戶則佔達九成，市場嚴重情緒化，更應堅持價值、長期及理性投資，才能取得較好回報。



記者下面以問答方式，原汁原味送上楊德龍對巴菲特價值投資理念的詮釋。



問：A股投資應如何學習巴菲特價值投資理念？



答：我7次到奧馬哈參加巴菲特（巴郡）股東大會，其實就是希望借助巴菲特股東大會這一全球投資盛會，讓廣大投資者深刻地認識到，衹有做價值投資才能取得長期投資的勝利。



巴菲特說過，價值投資是取得長期投資勝利的法寶。在A股市場、港股市場同樣是適用價值投資的，只不過我們這個市場有自身的特點，比如說散戶佔比較高、市場波動性較大、政策面的影響較大，所以需要對政策方面進行解讀等等，但是本質是一樣的，就是要選擇好行業，選擇行業裡面的好公司，然後選擇一個好的價格來進行買入，當出現泡沫的時候要及時進行減倉，甚至是清倉。價值投資是普世的投資理念，並不只適用於美股，甚至它並不只是適用於股票市場，它在其他市場包括樓市的投資也要堅持價值投資，所以價值投資從原理來看是大道至簡的。

