特朗普將簽行政命令　大砍美國藥價

中評社香港5月12日電／美國總統特朗普表示，他將簽署一項行政命令，以降低處方藥價格，要求美國支付的藥品價格與全球最低價的國家相同，預測美國藥品價格將下降30%至80%。



鉅亨網消息，特朗普在社群平台發文宣告，將在12日上午9點簽署這項行政命令，表示這將是“多年來首次為美國帶來公平！”但也坦言，為了達到平衡，全球其他地區的藥價可能會上升。



特朗普在貼文中表示：“我將實施『最惠國條款政策』（MOST FAVORED NATION POLICY），讓美國支付的藥價與全球最低價國家相同。”“我們的國家終於能夠獲得公平對待，而我們公民的醫療成本將以前所未有的幅度降低。”



他還指出，美國美國處方藥和藥品的價格比其他國家還貴，甚至高出5到10倍之多；這些藥品的價格雖然不同，其實是同樣的藥品、來自同樣的實驗室或工廠、出自一樣的公司。



特朗普稱，這向來很難解釋，製藥公司歸咎於研發成本，把這些成本沒來由的交給美國的“倒霉鬼”來負擔，而且衹有美國的倒霉鬼在負擔。



美國民眾支付的藥品價格高於世界上任何其他國家，這促進了創新並推動了製藥產業的成長。製藥公司則警告說，改變目前的價格體系將會大幅削減營收，並可能阻礙具突破性的療法研發，而這些療法有潛力延長並改善人類的生命。