富權：恢復多個“一中”節日具有積極意義

中評社香港5月12日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：恢復多個“一中”節日具有積極意義惟也有隱憂。以下為文章內容。



台灣地區“立法院”昨日下午三讀通過中國國民黨“立法院”黨團提出的《紀念日及節日實施條例》草案，未來台灣地區的公定假日將新增小年夜、九月二十八日孔子誕辰紀念日、十月二十五日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、十二月二十五日“行憲紀念日”等四天，而勞動節則從勞工放假改為全台放假。此為上述的“4＋1”法定假日，“台灣光復節”及“行憲紀念日”都具有極為強烈的“一個中國”的意涵，而“孔子誕辰紀念日”亦即“教師節”也具有中華文化傳統的意涵，在一定角度上體現了台灣地區屬於中國，因而具有積極意義。不過，將在日期上剛好是重疊的“台灣光復”和“金門古寧頭大捷”捆綁起來，則具有濃烈的“反共”意識，但也可被解讀為台灣問題是“國共內戰”的延續，有利於反制民進黨的“一中一台”及“兩岸互不隸屬”的謬論。但由於民進黨黨團曾經極力阻擋上述法案的通過，而親綠罷團又叫囂，將在成功罷掉國民黨“立委”後，把這些假日“再收回來”，亦即是待到“立委”補選民進黨佔據“立法院”多數議席後，提出修法提案刪除上述具有“一中”意涵的節假日，因而仍然有隱憂。



現行的《紀念日及節日實施辦法》是“內政部”頒布的行政法規，僅是屬於行政命令層級，因而在陳水扁、蔡英文掌政期間，以“一休一例”等各種借口，先後刪除了多個具有“一中意涵”的法定假日及紀念日，包括“台灣光復節”、“行憲紀念日”，及一月二日的“中華民國開國紀念日”、三月二十九日的“青年節”（紀念黃花崗起義）、九月二十八日的“教師節”孔子誕辰）、十月三十一日的蔣介石誕辰紀念日、十一月十二日的孫中山先生誕辰紀念日等。相反，陳水扁針對全國人大通過《反分裂國家法》週，以“崇尚和平守護台灣”為由，將每年的三月十四日定為“反侵略日”，納入“實施辦法”，成為紀念日；後來又將每年的七月十五日，定為“解嚴紀念日”。同時，配合民進黨當局“台灣加入聯合國”的訴求，又把台灣當局早已在被驅逐出聯合國後撤銷的十二月二十四日（《聯合國憲章》生效）“聯合國日”納入，也成為紀念日。



在過去，曾經有許多國民黨“立委”提案立法，希望能夠恢復“台灣光復節”和“行憲紀念日”為法定假日。去年十二月二十五日，國民黨在舉行“行憲紀念日”活動時，國民黨“總統”候選人侯友宜發文表示，他承諾在當選就職後，會將“行憲紀念日”恢復為“國定”假日。今年初，朝野“立委”有共識將《紀念日及節日實施辦法》由行政命令提升至法律位階，同時也研擬增加法定假日天數，但各黨“立委”提出的八件相關提案中，各版本增加的法定假日不一。民進黨原有陳瑩、伍麗華、王美惠、許智傑提出四個法案，但先後撒案。國民黨則以以牛煦庭“立委”的版本加上修正動議，作為方案；民眾黨以黨團版本、加上修正動議為討論方案；另外再加上無黨籍的高金素梅版本。經過“立法院”內政委員會審查後，昨日將“牛煦庭提案”付交院會討論表決。雖然民進黨全體“立委”投下反對票，但國民黨黨團得到民眾黨全體“立委”奧援，因而挾多數議席優勢獲得通過。



民進黨“立委”當然是“激得生蝦咁跳”，以各種借口詆毀該法案。而有個別民進黨“立委”和親綠罷團叫囂，將在成功罷掉藍委後，把這些假日“再收回來”。因而國民黨“立委”羅智強呼籲，堅決抵制民進黨的“大罷免”，捍衛此次立法的成果。

