富權：民進黨當局圖謀解散中國國民黨？

中評社香港5月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：民進黨當局圖謀解散中國國民黨？以下為文章內容。



繼民進黨秘書長林右昌聲稱中國國民黨是“犯罪組織”，及一眾民進黨政客和親綠名嘴跟著聒噪之後，“中選會”主委李進勇也在“立法院”公開叫囂中國國民黨是“犯罪組織”。由此看來，被國民黨主席朱立倫批評為“獨裁”的民進黨當局，正在“下一盤大棋”，策劃解散國民黨。而民進黨發動的“大罷免”，就是這盤“大棋”的“引子”。



日前，林右昌聲稱，國民黨“以罷制罷”的假連署是“涉及系統性的組織犯罪”，指責國民黨是“犯罪組織”，接著民進黨的幾位發言人全數跟進炒作，而多位民進黨政客及親綠名嘴也緊跟著鸚鵡學舌一番。上週三，“中選會”主委李進勇前赴“立法院”內政委員會作業務報告及備詢，國民黨“立委”許宇甄針對李進勇在答詢時聲稱國民黨的“以罷制罷”涉嫌偽造文書，當面揭露李進勇在過去擔任任台中地方法院法官時，曾要書記官造假筆錄日期，並質問“是否有被羈押”？李進勇動怒地說，這是四十年前無罪判決的陳年老案，“我的案子無助於掩飾你們組織性犯罪。”



如果說，民進黨高級黨工及政客、名嘴攻擊國民黨是“犯罪組織”，那還是政黨對立的政治語言的話，李進勇作為官方的“內閣閣員”尤其是應當中立的“中選會”的主委，也將國民黨指為“犯罪組織”，那就折射了民進黨當局，正在策劃將國民黨打成“犯罪組織”，並以此為由向“憲法法庭”聲請“解散中國國民黨”。而李進勇的“宣示”，表面上看似乎是在被“踩中痛腳”後的個人情緒反應，但他作為應當保持中立的獨立機構的主官，竟然在“立法院”說出這番話，那就顯示在民進黨黨政高層中，已經就此圖謀進行了醞釀策劃，只不過是因為他一時“氣急”而“洩密”而已。



倘過如此，這將會是“內政部”於今年一月二日召開政黨審議會，決議向“憲法法庭”聲請解散中華統一促進黨之後，正在醞釀陷構“罪名”向“憲法法庭”聲請解散國民黨。因此，解散政黨已經成為民進黨當局剷除政敵的新利器。



“內政部”向“憲法法庭”聲請解散中華統一促進黨的“理由”是，統促黨長期從事系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢涉犯《國家安全法》、《反滲透法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《“總統”“副總統”選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》等，已嚴重危害“國家安全”、社會穩定及選舉公正性。

