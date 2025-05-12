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最高檢依法對張效廉決定逮捕
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2025-05-12 18:21:29
中評社北京5月12日電／據新華社報導，十三屆全國政協經濟委員會副主任張效廉涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張效廉作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
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