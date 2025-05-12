中評社北京5月12日電／據新華社報導，牽好“一根線纜”，拉動一條產業



江西吉安高新區：“龍頭＋配套”激活發展新引擎



走進位於吉安高新技術產業開發區的金泰科線纜（江西省）有限公司，只見生產車間內機器轟鳴，自動化生產線高速運轉，一卷卷線纜整齊碼放，準備運往全國各地。“這種線纜耐彎折、韌性好，公司訂單充足，產品供不應求。”公司總經理吳建紅說。



近年來，江西吉安高新技術產業開發區聚焦電子信息、先進裝備製造、新能源新材料等領域，著力引進一批產業契合度高、帶動能力強的項目。“2024年，高新區共引進項目40餘個，產業鏈韌性和供應鏈彈性進一步增強。”高新區商務局副局長龍佳介紹。



為賦能現代化產業體系建設，高新區推進傳統產業轉型升級、新興產業發展壯大、未來產業培育布局“三箭齊發”。截至目前，高新區共有企業1000餘家，其中規模以上工業企業136家；2024年規模以上工業增加值同比增長14%。



項目建設熱火朝天，招商引資緊鑼密鼓。為高質量打造產業生態圈，高新區堅持招商“兩條腿”走路，通過“自主招商＋委托招商”擴大“朋友圈”。金泰科線纜（江西省）有限公司，正是由委托招商“請進來”的企業代表。



“‘委托招商’是招商引資模式的創新和探索，聘請行業資深人士擔任招商顧問，讓專業的人找專業的項目。”高新區商務局局長楊婧伃說。