中國·蚌埠商業航天產業發展大會舉行

中評社北京5月12日電／據新華社報導，5月10日，中國·蚌埠商業航天產業發展大會在安徽省蚌埠市舉行，共謀商業航天發展，共拓未來產業藍海。目前，蚌埠市已集聚九州雲箭、凌空科技、深藍航天等一批重點企業，正加快形成火箭鏈、衛星鏈、服務鏈“三鏈”融合發展的全產業鏈生態體系，全力打造長三角有重要影響力的商業航天產業製造中心。