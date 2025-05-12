我國網絡文學閱讀市場規模達430.6億元

中評社北京5月12日電／據新華社報導，5月9日在京發布的《2024中國網絡文學發展研究報告》顯示，截至2024年底，中國網絡文學閱讀市場規模達430.6億元，同比增長6.8%；網絡文學用戶數量達5.75億，同比增長10.58%。