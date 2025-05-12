應用場景上新　“AI＋文旅”擦出新火花

圖為遊客在位於濟南市的山東省美術館參觀體驗“無限之海”沉浸式AI數字藝術展。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，出行前，用DeepSeek做旅遊攻略，實現AI個性化行程定制服務；在景區，輕輕掃碼即可擁有全天候、一對一的貼身導游；在博物館，能見識到AI構築的海底世界，與鯨“共舞”……



隨著應用場景加速落地，AI與文旅不斷擦出新火花。



記者瞭解到，隨著人工智能技術的發展，多個景區以及文旅企業正在加速轉型，布局和深耕智慧文旅新賽道。專家認為，未來三到五年將是AI重塑文旅產業格局的關鍵窗口期。



AI定制旅行蔚然成風



當前，AI正成為不少年輕人的出游“伴侶”。輸入旅行時間、預算、興趣愛好以及一些特殊要求，短短幾分鐘，一份由AI生成的詳細旅行計劃便擺在面前……今年“五一”假期，上海市民劉女士嘗試通過AI個性化行程定制服務，完成了期盼已久的雲南之旅。



“以前每次旅遊前，都要去各個平台查閱大量攻略，篩選心儀景點，還要不停查詢各種機票和酒店信息，太費神！”劉女士告訴記者，這次旅行，AI幫她解決了做攻略的大難題，還訂到了性價比高的機票和酒店，不僅效率大大提高，而且讓她真正享受到了旅行的樂趣。



如今，越來越多的遊客開始選擇使用AI進行個性化行程定制。在小紅書等社交平台上，與“用DeepSeek做旅遊攻略”“AI定制旅行”等話題相關的筆記已達到數十萬篇。

