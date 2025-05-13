張榮恭：賴藉二戰“脫中”　推“台獨”史觀

張榮恭 中評社台北5月13日電（作者 張榮恭）賴清德8日就同盟國在二戰歐洲戰場勝利八十週年發表講話，這在台灣既無先例，亦不相幹，應該就是為了表現賴與民進黨所謂“脫中”，甚至希冀藉歐戰與其不切實際的“入北”念頭銜接，預示了其將持續推行“台獨”史觀。這對兩岸關係和台海局勢的危害之大，難以估算。



蔣介石曾於八十年前的5月12日以中國領導人身分在重慶主持慶祝歐戰勝利酒會。此時中國作為二戰四大同盟國之一，正在力拚對日抗戰最後三個月的勝利。而賴清德紀念歐戰講話，竟隻字不提抗戰，充分反映其一貫的“去中國化”行逕。



而為了“脫中”，賴清德和民進黨勢必廻避今年9月二戰亞洲戰場尤其中國戰場勝利八十周年。中國是二戰同盟國在亞洲的主力，進而光復台灣，致使“台獨”論者為此擔驚受怕，避之唯恐不及，屆時也將會把大陸舉辦的相關重要活動指為統戰，以致又顯襯其在歷史洪流中雖想“入北”，其實根本“找不到北”，只是為了盲目“脫中”。



7日，大陸領導人習近平於在“俄羅斯報”撰文引用開羅宣言和波茨坦公告指出，同盟國在二戰勝利的成果之一是“台灣回歸中國”。民進黨當局立即聲明回應表示：該宣言和公告發布時，中華人民共和國尚未建立；根據該宣言和公告，台灣歸屬“中華民國”。



實際上，原本台灣回歸中國與回歸“中華民國”，完全是同義詞，沒有差異，近年因民進黨執政而遭篡改。前引民進黨當局的說辭，僅屬上不了檔次的鬥嘴水平，既無法改變歷史，也無法改變國際現實。其心態仍在於割裂台灣和大陸的歷史及政治聯結，只會加劇兩岸對立與惡化台海局勢。

