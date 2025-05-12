數字化賦能　餐飲業創新服務促消費提質升級

中評社北京5月12日電／據新華社報導，消費是拉動經濟增長的主引擎。餐飲業與人民群眾日常生活緊密相關，是促消費、惠民生、穩就業的重要領域。近日，在新華社中國企業發展研究中心舉辦的“發揮企業作用，助力消費提振”研討會上，與會專家提出，受多重因素影響，目前在餐飲提振消費方面仍面臨不少現實難點，通過數字化賦能餐飲消費，對促進消費提質升級、更好地滿足人民高品質生活需求具有重要意義。



餐飲業是拉動消費的重要動力



與會專家普遍認為，當前居民消費從商品消費向服務消費的升級步伐進一步加快，餐飲行業成為拉動消費的重要動力。2024年1－11月，全國餐飲收入50169億元，同比增長5.7%；社會消費品零售總額442723億元，同比增長3.5%，餐飲行業整體增速高於社零增速。



2024年以來，部分餐企憑借強大的運營效率與創新力，實現了收入的顯著增長。奶茶品牌霸王茶姬的全球門店數量已突破4500家；小菜園國際控股有限公司、古茗先後通過港交所聆訊掛牌上市。



外賣創新撐起餐飲收入大盤



在餐飲消費中，在線外賣服務在整個餐飲業數字化過程中產生了顯著的輻射和擴散效應，通過豐富餐飲消費場景、增加消費時段等方式，創造餐飲消費需求，推動餐飲業蓬勃發展。商務部發布的數據顯示，2023年我國在線餐飲銷售額增長29.1%，占餐飲消費總額比重進一步提升到22.2%。



《2024中國餐飲業年度報告》顯示，2023年我國餐飲外賣市場規模約1.2萬億元，占餐飲收入的比重達到22.6%。有近五成的調研企業表示，其外賣銷售額較2022年有所增加。