進一步釋放數字經濟發展潛能

中評社北京5月12日電／據新華社報導，近日，國家發展改革委、國家數據局印發《2025年數字經濟發展工作要點》（以下簡稱《要點》），明確提出七個方面的重點任務，從釋放數據要素價值到完善體制機制建設，全面部署2025年數字經濟重點工作，不僅回應了當前數字化轉型進程中的關鍵需求，也展現了我國加快建設數字強國的前瞻布局。



數字時代，數據成為和勞動力、土地、資本、技術並列的關鍵生產要素。《要點》將“加快釋放數據要素價值”放在首要位置，強調以數據要素市場化配置改革為主線，加快完善數據產權、全國一體化數據市場等數據基礎制度等，有利於加快公共數據資源開發利用，充分釋放公共數據要素潛能。比如，一些地方通過開放政府的產業經濟數據，引導企業開發產業分析預測模型，既為企業創造了經濟效益，也為政府的產業規劃和政策制定提供了科學依據。社會組織可以利用開放的公共數據更好地瞭解社會需求，制定精準的公益項目和活動方案，提高公益資源的分配效率和使用效果。個人也可以通過開放的公共數據學習新知識、新技能，提升自身素質和創新能力，更好地瞭解社會問題和公共事務。



數據要素價值的釋放離不開堅實的數字基礎設施支撐。數據顯示，我國數字基礎設施實現新躍升，累計建成5G基站425.1萬個，移動物聯網終端用戶數達26.56億戶，八大樞紐節點地區各類新增算力占全國新增算力的60%以上。《要點》提出要優化算力資源布局、打造統一的數據流通標準規範，體現了“以全國一盤棋”思路構建數據基礎設施的戰略方向。“東數西算”工程正是這一戰略的典型實踐，通過在西部地區布局大型數據中心，將電力富餘、氣候適宜的優勢轉化為算力供給能力，為東部地區的數據密集型應用提供支撐，將大幅提升算力使用的整體效率。



在世界新一輪科技革命加速演進的背景下，人工智能、大數據、雲計算、量子通信等前沿技術正成為引領未來科技發展的關鍵領域。提升數字經濟的核心競爭力，關鍵在於增強在這些技術方向上的原始創新能力與產業轉化能力。這需要打造具有國際競爭力的數字產業體系。近年來，生成式人工智能已成為全球科技競爭的戰略高地，得益於豐富的數據資源和應用場景優勢，我國在生成式AI研發和行業落地方面取得顯著進展。此外，還應推進數字經濟與實體經濟的深度融合。可從需求端和供給端雙向發力，通過實施“數字消費提升行動”打造數智化消費新場景，激發數字經濟需求側活力。在供給端，圍繞重點行業實施“一鏈一策”的數字化轉型策略，深入推進數字化轉型工程。這些舉措都有助於系統性提升我國傳統產業數字化轉型能力，為數字經濟高質量發展提供持續的動力。