央行報告釋重要信號　更多提振消費舉措將出

中評社北京5月12日電／據新華社報導，中國人民銀行日前發布2025年第一季度中國貨幣政策執行報告（以下簡稱《報告》）。關於下一階段的貨幣政策主要思路，《報告》明確，實施好適度寬鬆的貨幣政策，落實好中央政治局會議精神，積極落地5月推出的一攬子金融政策。值得注意的是，本次《報告》釋放的信號顯示，下一步，人民銀行將進一步落實好適度寬鬆的貨幣政策，為擴大消費營造良好金融環境，包括出台金融促消費一攬子政策舉措、研究出台金融支持消費的指導性文件等。



《報告》顯示，人民銀行繼續堅持支持性的政策立場，實施適度寬鬆的貨幣政策，靈活開展公開市場操作，綜合運用各類總量和結構性政策工具，保持流動性充裕，人民幣匯率在複雜形勢下保持基本穩定，金融市場運行整體平穩。



與此同時，具體的政策操作進一步優化，如調整中期借貸便利（MLF）中標方式，用好兩項資本市場支持工具，以及將支農再貸款和支小再貸款合併為支農支小再貸款等。



業內權威專家表示，在各項貨幣政策支持下，貨幣信貸合理增長，社會綜合融資成本穩步下行，信貸結構進一步優化，持續多年、多次降准降息的累積效應不斷顯現，社會融資環境總體處於較為寬鬆狀態。



事實上，新的政策信號正不斷釋放，包括進一步加大支持實體經濟力度、支持擴大消費等。



在去年10月，人民銀行行長潘功勝在金融街論壇發言時就表示，宏觀經濟政策的作用方向應從過去的更多偏向投資，轉向消費與投資並重，並更加重視消費。圍繞提振和擴大消費，《報告》進行了專題論述，服務消費與養老再貸款也於近日正式推出。市場預計，未來服務領域的消費潛力有望進一步激發釋放。