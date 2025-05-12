《新時代的中國國家安全》白皮書答記者問

中評社北京5月12日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室5月12日發布了《新時代的中國國家安全》白皮書。有關部門負責人就白皮書的發布背景、主要內容和中國國家安全指導思想等問題回答了記者提問。



一、中國制定發布首部國家安全白皮書的背景、目的和主要內容是什麼？



答：當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。人類社會面臨和平還是戰爭、繁榮還是衰退、團結還是對抗的關鍵抉擇，又一次站在歷史的十字路口。面對外部環境變化帶來的不利影響加深、內部風險挑戰增多的複雜形勢，中國統籌中華民族偉大復興戰略全局與世界百年未有之大變局，國家安全形勢保持總體穩定、穩中有進，與亞太國家共同維護地區和平和發展，為動蕩不安的世界注入可靠的穩定性。



中國在此背景下發布《新時代的中國國家安全》白皮書，旨在全面闡釋新時代中國國家安全工作的創新理念、生動實踐和建設成果，充分展現中國眾志成城抵禦外部遏制打壓、維護國家利益的必勝信心，統籌高質量發展和高水平安全的堅定決心，構建持久和平、普遍安全世界的不變初心，分享經驗做法，推動構建人類命運共同體。



白皮書全文共約2.2萬字，除前言、結束語外分六個部分，分別是：中國為變亂交織的世界注入確定性和穩定性；總體國家安全觀為新時代國家安全指引方向；為中國式現代化行穩致遠提供堅實支撐；在發展中固安全，在安全中謀發展；踐行全球安全倡議，推進國際共同安全；在深化改革中推進國家安全體系和能力現代化。



二、進入中國特色社會主義新時代，中國維護國家安全的指導思想和核心理念是什麼？