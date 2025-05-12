專家學者看2025中國經濟增長點

中評社北京5月12日電／據人民日報報導，4月25日召開的中共中央政治局會議認為：“今年以來，以習近平同志為核心的黨中央加強對經濟工作的全面領導，各地區各部門聚力攻堅，各項宏觀政策協同發力，經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振，高質量發展扎實推進”。如何科學看待今年以來的經濟形勢？我國經濟運行中有哪些亮點和增長點？今天的理論版邀請專家學者圍繞經濟“一季報”，從不同角度談亮點、話趨勢、論機遇，以饗讀者。



服務消費擴容升級



服務消費成為新亮點



中國社會科學院財經戰略研究院研究員 夏傑長



消費是經濟發展的基礎。今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門扎實推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新，消費潛力持續釋放，消費對經濟增長的基礎性作用進一步鞏固。一季度，最終消費支出拉動國內生產總值增長2.8個百分點，貢獻了一半以上的經濟增長。其中，服務消費正成為我國居民消費的新亮點和經濟增長的新動能。



服務消費主要是消費者為獲得非物質性服務而進行的支出，包括醫療保健、教育培訓、旅遊休閑、金融服務、文化娛樂等。它涵蓋領域廣泛，既是民生福祉改善提升的重要支撐，也是消費結構優化升級的重要方向。今年以來，黨和國家從供需兩端協同發力，出台一系列促進服務消費的政策措施。比如，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，對“服務消費提質惠民行動”作出部署；商務部等9部門聯合印發《服務消費提質惠民行動2025年工作方案》，提出6個方面48條具體任務舉措；“2025年全國消費促進月暨京津冀消費季”啟動，以優質供給和多元場景推動商旅文體健深度融合；等等。在這些政策措施的有力推動下，相關經營主體擴大服務供給、提高服務質量，為服務消費增長奠定了堅實基礎，居民個性化、品質化的服務消費需求得到了更好滿足。