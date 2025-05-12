伊美第四輪會談提出“原創性”想法

5月10日，伊朗外長阿拉格齊在卡塔爾多哈出席第四屆阿拉伯-伊朗對話會議時講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，伊朗與美國之間的第四輪會談11日在阿曼首都馬斯喀特結束。伊朗官員說本輪會談比前幾輪“更嚴肅”且“有益”，美方官員也對會談結果予以正面評價，阿曼方面說會談提出“原創性”想法。



三方積極評價



——伊朗方面：



伊朗外交部發言人巴加埃11日在社交媒體發文說，伊美第四輪會談結束，本輪會談進行得“艱難但有益”，“旨在更好理解彼此立場，並尋求合理、現實的途徑以化解分歧”。



率領伊朗談判代表團的伊朗外交部長阿拉格齊在馬斯喀特說，本輪會談比前幾輪“更直接和嚴肅”，並非泛泛而談而是“著重於細節”，因而“更加艱難”，但“非常有益”，“可以說雙方都對彼此的立場有了更好瞭解”。



——美國方面：



一名不願公開身份的美國官員告訴媒體，美方對第四輪會談的結果感到“鼓舞”，下一輪會談將在“不久的將來”舉行，美方對此期待。



這名美國官員說，第四輪會談持續超過3小時，“以直接和間接方式”進行。伊朗方面則表示，第四輪會談是“間接”會談。據美聯社報導，先前的會談中，阿拉格齊與率領美國談判代表團的美國總統中東問題特使威特科夫面對面交談，但多數時候雙方團隊仍以間接方式談判，由阿曼外交大臣巴德爾作為中間人傳遞信息。