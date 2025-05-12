英媒：保護沿海生態　中國“言出必行”

中評社北京5月12日電／據新華社報導，英國《歐洲人》雜誌日前發表題為《斯坦利·約翰遜談中國、世界自然保護聯盟和全球濱海論壇的未來》的文章。在文章中，曾任歐洲議會議員並參與制定歐洲主要環境政策的約翰遜回顧了全球濱海論壇的發展歷程。文章摘要如下：



約翰遜說，世界上約一半的人口居住在距海岸50公里範圍以內，世界上約一半的財富在海岸線50公里以內創造。為什麼在全球眾多的團體中，此前一直沒有一個機構或項目專注於世界沿海地區？現在，中國提出了一些“新的、重要的建議”。



文章回顧，2022年11月舉行的《濕地公約》第十四屆締約方大會上，中國表示將推動國際交流合作，保護4條途經中國的候鳥遷飛通道，在深圳建立“國際紅樹林中心”，支持舉辦全球濱海論壇會議。大會召開後不到一年，2023年9月，首屆全球濱海論壇在江蘇鹽城舉行。



約翰遜認為，首屆全球濱海論壇選址於此實屬遠見卓識。鹽城濕地及海岸帶生態系統孕育著一些全球珍稀物種。論壇的實地考察環節廣受贊譽，而會場內的磋商同樣成果豐碩。



首屆全球濱海論壇發布《全球濱海論壇夥伴關係倡議》，得到國際社會積極響應，21家機構成為全球濱海論壇合作夥伴。約翰遜說，“這些希望沒有落空”，中國“言出必行”。



今年9月，第二屆全球濱海論壇將再次在江蘇鹽城舉行。約翰遜認為，過去兩年來，與沿海生態系統管理相關的挑戰並未減少，因此本屆論壇會議議程預計將更為緊迫。



