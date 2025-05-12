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我國成功發射遙感四十號02組衛星
http://www.CRNTT.com
2025-05-12 17:24:20
5月11日21時27分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將遙感四十號02組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖片來源：新華社）
中評社北京5月12日電／據新華社報導，5月11日21時27分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將遙感四十號02組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
遙感四十號02組衛星主要用於開展電磁環境探測及相關技術試驗。
這次任務是長征系列運載火箭的第574次飛行。
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