我國成功發射遙感四十號02組衛星

5月11日21時27分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將遙感四十號02組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，5月11日21時27分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將遙感四十號02組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



遙感四十號02組衛星主要用於開展電磁環境探測及相關技術試驗。



這次任務是長征系列運載火箭的第574次飛行。