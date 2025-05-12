機器人為什麼要做成人形？

中評社北京5月12日電／據人民日報報導，今年以來，各家人形機器人爭相“炫技”——側空翻、籃球跳投、回旋踢、“鯉魚打挺”……每當模樣酷似人類的機器人做出模仿乃至超越普通人的動作，總能引來驚嘆。



然而，也有不少網友提出疑問：機器人一定要做成人形嗎？輪子明明跑得更快，也更簡單，為什麼還要讓機器人有一雙健碩的腿？



其實不怪網友們疑惑。



當前，多種形態的機器人已進入日常生產生活場景，成為比人形機器人更高效實用的選擇——工廠流水線上，關節型機械手臂精準焊接；野外複雜地形中，四足機器人負載重物穩定前進；物流廠房內，輪式機器人快速移動，同時保持較低的能耗與成本……相比之下，雙足站立的機器人除了“看著更像人”，似乎並不是現實場景下的“最優解”。正因如此，圍繞人形機器人的討論一直熱度不減。



人們對“機器像人”的向往與追求由來已久。



先不必提科幻史中層出不窮的仿生機器人形象，早在1973年，日本就生產出世界上第一台人形機器人Wabot－1——與“後輩們”相比，它的樣子有些簡陋，但已具備雙手、雙腳與“視覺”等基本要素。隨後的50年間，人形機器人不斷解鎖新本領，從彈鋼琴、雙足行走、做表情等簡單行為，再到踢足球、做外科手術、跑馬拉松、練武術等複雜任務，讓機器人掌握高難度的人類技能，成為令許多研究者魂牽夢縈的挑戰。尤其是近年人工智能技術的飛躍，讓人形機器人的發展迎來新機遇。許多人驚喜地看到：機器人像人一樣看、聽、說，乃至思考，都不再是遙不可及的幻想。



為什麼人類對人形機器人有著偏愛和執念？背後是讓機器人真正融入人類社會的願景。