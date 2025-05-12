世貿組織歡迎中美經貿高層會談取得積極成果

中評社北京5月12日電／據央視新聞：當地時間5月11日，世界貿易組織總幹事伊維拉發表聲明。



伊維拉在聲明中稱：“我非常高興看到中美經貿高層會談取得的積極成果。會談標誌著向前邁出了重要一步，我們希望這預示著美好的未來。在當前全球緊張的局勢下，這一進展不僅對中美兩國非常重要，而且對世界其他國家，包括最脆弱的經濟體，也至關重要。”



當地時間5月10日至11日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。雙方圍繞落實1月17日中美元首通話重要共識進行了坦誠、深入、具有建設性的溝通，達成一系列重要共識，會談取得實質性進展。



何立峰表示，中美擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，兩國經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要以兩國元首重要共識為指引，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決問題的辦法。貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但也不怕打。倘若美方執意侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟增長。雙方應深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係不斷取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。



中美雙方一致同意建立經貿磋商機制，就雙方在經貿領域的各自關切保持溝通。