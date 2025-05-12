利奧十四世呼籲世界“不要再有戰爭”

中評社北京5月12日電／據大公網報導，綜合美聯社、法新社報導：5月11日，羅馬天主教新任教皇利奧十四世呼籲世界主要大國“不要再有戰爭”，這是他當選教皇後首次在周日向聖伯多祿廣場的人群講道。



利奧十四世重申了已故教皇方濟各的呼籲“不要再有戰爭”，並指出最近是第二次世界大戰結束80周年。他說，“在今天第三次世界大戰一觸即發的戲劇性場面中，就像教皇方濟各一再強調的一樣，我也向世界強者重復永恒的呼籲：不要再有戰爭了。”



利奧十四世分別提到俄烏戰爭、加沙戰事及近期的印巴衝突。他說深切感受到烏克蘭人民所遭受的苦難，願意盡一切努力盡快實現真正及持久和平，亦希望所有在囚者獲釋能回到家人身邊。



利奧十四世指加沙地帶發生的事情令他感到痛心，希望停火立即生效，人道援助物資能送到平民手上，所有被扣押人士獲釋。他又說很高興聽到印度與巴基斯坦停火，希望雙方能通過即將到來的談判，達成持久協議。



另外，利奧十四世10日首次正式接見了選舉他的樞機主教團，並於會後發表演說，多次引用方濟各2013年的使命宣言《福音的喜悅》，強調教會須與時俱進，重視弱勢，並與現代社會展開勇敢對話。他還指出，人工智能（AI）是人類面臨的最關鍵挑戰之一。利奧十四世表示，“在我們這個時代，教會提供所有人寶貴的社會教義，以應對另一場工業革命及AI領域的發展，兩者對捍衛人類尊嚴、正義、勞動構成新挑戰。”