中評社北京5月12日電／韓國國民力量黨總統候選人之爭塵埃落定，前雇傭勞動部長官金文洙將代表該黨參加新一屆總統選舉，11日完成候選人登記。黨內高層一度屬意的人選、前國務總理韓德洙已退選。



新華社報導，金文洙趕在截止日期當天向中央選舉管理委員會登記其參選人資格。他表示，即將到來的選舉需要選出一位能夠“克服韓國當前危機”的總統，因為意義重大，“我必將當選，並竭盡全力讓韓國成為偉大國家”。



金文洙本月3日經黨內初選獲得國民力量黨總統候選人提名，但隨著前代總統和國務總理韓德洙2日正式宣布以無黨籍人士身份參選總統，國民力量黨高層要求金、韓“合併競選”，以增加獲勝幾率，並要求兩人協商由誰出戰。在近期民調中，韓德洙的人氣高於金文洙，但共同民主黨候選人李在明仍大幅領先其他候選人。



金文洙及其黨內支持者隨後向法院提出申請，試圖阻止國民力量黨“換人”，法院9日駁回其申請。



金、韓兩人私下協商未果後，國民力量黨緊急對策委員會10日凌晨撤銷金文洙的本黨總統候選人提名，將韓德洙註冊為黨員以便將其提名為新候選人。



國民力量黨10日晚些時候召開全體黨員大會，否決了黨內高層“以韓代金”的提案，結束這場內訌。金文洙重獲該黨總統候選人資格。韓德洙11日通過其發言人發表聲明說，他“虛心接受”上述決定，承諾將協助金文洙競選總統。



韓國憲法法院4月4日通過彈劾國民力量黨籍總統尹錫悅的裁決，即刻罷免尹錫悅總統職務。新一屆總統選舉定於6月3日舉行。韓德洙曾在尹錫悅任內出任總理，並在後者被國會彈劾後任代總統。