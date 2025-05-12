港區調研組考察潮州　借鑒非遺保育傳承

中評社北京5月12日電／據大公網報導，十四屆港區全國人大代表專題調研組11日在潮州展開專題調研，行程包括到鳳凰鎮棋盤生態茶園、大庵古茶樹園、潮綉藝術館等考察。多位港區全國人大代表訪問時表示，當地對非物質文化遺產的保育和傳承工作十分成功，值得香港借鑒，例如將更多本地非遺元素融入各類型盛事等，並認為產業是非遺文化傳承的最好延伸；並建議香港積極向世界弘揚我國的茶文化，與內地企業攜手將中國茶企併船出海。



功夫茶潮綉等推廣有道



全國人大常委會委員李慧琼表示，潮州當地的功夫茶、潮綉、英歌舞等非物質文化遺產深入民心，更結合相關產業進行推廣、設立博物館、安排藝團到各地表演等，可說是保育非遺的典範。她指出，保育非遺是弘揚和傳承中國優秀傳統文化重要途徑，特區政府近年正積極推動有關工作，包括於下月舉行首屆“香港非遺月”等。香港正發展盛事經濟，李慧琼建議，特區政府可探討在不同盛事中加入更多本地非遺元素，增加吸引力。



港區全國人大代表黃冰芬表示，潮綉工藝精湛、風格獨特，既能夠製作婚服、禮服，也能創作出高端藝術品，認為香港作為中外文化藝術交流中心，可透過設立潮綉館，協助潮綉“走出去”，與不同國際品牌展開合作，將潮綉元素融入全球衣裳、箱包、配飾，以及家居飾品等。



港區全國人大代表凌友詩表示，她留意到潮綉博物館有兩幅巨幅刺綉作品“大壑騰雲”及“阿房宮”均超過三米寬兩米長。據博物館老板蔡先生指出，綉出這大幅作品需要組織10多位領班，每位領班帶領10多位綉工，眾志成城耗時超過3年才能完成。“我細觀當中一針一線，突然心生極大感動。一個人會組織那麼多綉工來綉兩幅這樣的巨作，旨在為了給國家民族留下重要的珍寶，為偉大的潮綉留下不可磨滅的印記。”



港區全國人大代表沈豪傑表示，香港本地有很多獨特的非遺，而自己身為新界原居民，都以本地有元朗天後寶誕會景巡游、製作雞屎藤茶粿等非遺而自豪。他認為，國家地大物博，珍貴的非遺多不勝數，相關保育和傳承的方式十分值得香港借鑒，香港可在這方面多與內地交流合作。