強化陽光監督　治理醫療領域腐敗

中評社北京5月12日電／據人民日報報導，醫療領域腐敗直接侵害群眾切身利益，不僅導致醫療費用不合理上漲、加重患者負擔，更會破壞醫患信任，嚴重侵蝕醫療體系的公益性和公平性。



從近年來查處的案件看，醫療行業腐敗問題依然頑固複雜：部分醫院領導利用職務之便，通過指定供應商、設置排他性招標條件收受高額回扣；在工程建設、設備採購等環節，以虛增配置、虛假招標等手段進行權錢交易，嚴重破壞行業生態。



這些問題的根源在於權力結構失衡與監督體系缺位，導致內部監督機制薄弱，外部監管技術手段滯後，監管部門之間協同不足。同時，藥品集中招標採購中的“二次議價”、備選目錄調整等制度環節，仍存在自由裁量空間。



治理醫療領域腐敗，要通過完善醫院黨委與行政領導班子決策議事制度，建立“三重一大”事項集體決策機制，強化對“關鍵少數”的監督。同時，在工程建設、藥品採購等關鍵領域引入第三方專業機構，構建“陽光監督”平台，實現全過程留痕管理。更要善用AI、大數據等數字技術，搭建智慧監管平台，通過數據比對、風險預警等功能，讓腐敗行為無處遁形。



醫療衛生事業是人民健康的守護者，必須築牢廉潔防線。衹有持續深化標本兼治，才能守護好人民群眾的“救命錢”。