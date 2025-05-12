李家超中東行　為港和內企拓新商機

中評社北京5月12日電／據大公網報導，行政長官李家超昨日率領香港商貿代表和內地企業代表抵達多哈，正式展開卡塔爾與科威特的訪問行程。他昨日與卡塔爾領導人和官員會面，瞭解當地主權財富基金的最新發展，並與當地金融集團機構代表交流意見，亦考察當地城市規劃和文旅設施。



李家超昨早在卡塔爾與內地企業代表交流。他表示，香港工商界和專業界領袖與內地企業代表首次共同出訪，目的是發揮好香港在“一國兩制”下內聯外通的優勢，助力內地企業“走出去”，同時展現內地與香港的企業優勢互補，發揮協同效應，可提供全方位供應鏈服務。他強調，中東市場潛力無限，必將繼續為香港開拓商機，為國家發展增添動力，為世界創造共贏機遇。＼大公報記者 義昊



昨日早上，李家超與卡塔爾埃米爾（國家元首）Tamim bin Hamad Al Thani會面，之後亦先後與首相兼外交大臣Mohammed bin Abdulrahman Al Thani和通訊與信息技術大臣Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai會面，就加強香港和卡塔爾的雙邊關係和經貿合作交流意見。



李家超表示，卡塔爾和香港分別是中東和亞太的區域經濟引擎，而卡塔爾是香港在中東地區的第三大貿易夥伴，雙邊貨物貿易額達16億美元，兩地在貿易和商業合作方面具有廣闊的增長空間。他期待此次訪問期間，香港將會和卡塔爾達成多份諒解備忘錄和協議，涵蓋貿易和投資推廣、金融服務、創新科技及文化和旅遊等範疇，進一步加強兩地政府和機構的合作關係。



發揮“一帶一路”平台作用



李家超強調，香港作為“一帶一路”的功能平台，會全力深化國際交往合作，發揮好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，透過世界一流的專業服務，為“一帶一路”沿線的政府和商業項目提供便利和增值；而卡塔爾提出的“2030國家願景”規劃與“一帶一路”倡議的理念一致，均致力透過全方位合作、迎接經濟多元化和創新，以及促進友誼和交流，實現高質量發展。



李家超亦提到，香港和卡塔爾均高度重視科技發展，視人工智能作為新經濟發展的引擎。他期望兩地透過共同研究和交流、合資企業和跨境投資等方式加強合作，實現互利共贏。



到訪投資局 探討金融合作