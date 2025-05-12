中拉將攜手推動命運共同體建設走深走實

中評社北京5月12日電／據新華社報導，經中拉雙方共同商定，中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議將於5月13日在北京舉行。國家主席習近平將出席會議開幕式並發表重要講話。中國政府拉美事務特別代表邱小琪日前在接受新華社記者專訪時說，今年是中拉論壇正式運行十周年，中拉雙方將回顧初心、凝聚共識、擘畫未來，共同譜寫中拉整體合作新篇章，攜手推動中拉命運共同體建設走深走實。



邱小琪說，2014年7月，習近平主席同拉美和加勒比國家領導人共同宣布建立中拉論壇。2015年1月，中拉論壇首屆部長級會議在北京舉行，標誌著中拉整體合作由構想變成現實。習近平主席出席會議開幕式並發表重要講話，為論壇順利起步和長遠發展提供戰略指引，奠定堅實基礎。2018年1月，習近平主席向中拉論壇第二屆部長級會議致賀信，引領中拉雙方就共建“一帶一路”達成政治共識。2021年12月，習近平主席向中拉論壇第三屆部長會議視頻致辭，為推動新時代中拉關係高質量發展指明方向。



邱小琪指出，十年來，在習近平主席親自關心引領和中拉雙方共同努力下，中拉論壇機制日臻成熟，構築起中拉全方位、多層次、寬領域的對話合作網絡，成為增進中拉政治互信、加強發展戰略對接、促進民心相通的重要平台，為推動中拉命運共同體建設、提升全球南方國家影響力發揮了重要作用。



通過設立部長級會議、中國－拉共體“四駕馬車”外長對話、國家協調員會議等機制，中拉論壇已搭建起中拉整體合作的四梁八柱，打造出中拉政黨論壇、中拉企業家高峰會、中拉基礎設施合作論壇、中拉科技創新論壇等眾多“金字招牌”。



“中拉論壇已成為凝聚政治共識、推出重大倡議舉措、制訂行動計劃、評估落實效果的重要平台，為中拉各領域合作發展發揮重要積極作用。”邱小琪說。