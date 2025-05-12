中國防疫隊助力提升緬甸震後衛生防疫能力

中評社北京5月12日電／據新華社報導，“身體都好嗎？”“接種疫苗了嗎？”“食物和水都有保障嗎？”中國政府援緬衛生防疫隊成員日前在緬甸曼德勒地震災民安置點走訪時親切地向災民們詢問。



這是位於緬甸曼德勒城內足球場的一個地震災民安置點，數十個白色救災帳篷整齊搭建在綠茵茵的足球場上，帳篷頂上的“中國紅十字會”字樣格外醒目。



“我家房屋的柱子和墻體都已經裂開，幾乎快倒了。”災民內尼欽忍不住傷心，哽咽著講述了自家的情況。



“真誠地感謝中國為我們提供了庇護所。”內尼欽指著旁邊由中國向緬甸援助的救災帳篷說。她掀開帳篷，向中國防疫隊員展示了中國援助的鋼架床、毛毯和飲水桶等生活物資。



“要相信日子會越來越好的。加油！”走訪結束時，防疫隊員擁抱著內尼欽說。內尼欽接過隊員遞來的紙巾，擦了擦眼淚並用中文說了聲：“謝謝！”



旁邊的足球場看台上，安置點的災民們正跟著中國防疫隊心理專家做蝴蝶雙拍，緩解災後緊張情緒。



伊洛瓦底江畔不遠處，有一個用中國援助的藍色帳篷沿路搭建的安置點。災民扎扎一家7口已在這裡住了個把月。她說，現在不僅住所安全，還不用擔心風吹雨打。



“中國防疫隊定期來為我們安置點做環境消殺，正是因為他們，才讓我們在安置點的生活更安心。”78歲的災民昂倫說。



截至5月9日，3月28日緬甸發生的強烈地震已造成約3800人遇難、5100餘人受傷。



中國政府援緬衛生防疫隊專家張必科表示，中國防疫隊於4月19日到達緬甸，是災後第一支到達、也是目前在曼德勒的唯一一支國際衛生防疫隊。