《艾在歸途》：講述跨越海峽的尋親尋根故事

中評社北京5月12日電／據人民日報報導，“邊看邊流淚，親情深似海，兩岸同胞都是中國人”“中國人是有根的！這就是兩岸一家親的有力證據”“回家真好，統一祖國更好”……隨著東南衛視推出的兩岸尋親尋根系列公益紀實節目《艾在歸途》第一季熱播，許多兩岸觀眾都被台灣同胞尋根謁祖的赤誠深情所感動。



近日，《艾在歸途》第一季研討交流活動暨第二季啟動儀式在福建福州舉辦。廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅表示，節目所體現的真誠和情意，有直抵人心的力量，引發了兩岸同胞共鳴。



這是一檔應台胞訴求而生的節目。



“70年來，我沒有見過家鄉人，年紀大了，我才感受到什麼是‘葉落歸根’。我必須要瞭解一件事：我究竟從何而來？這一次，算是我最後一次的尋親之旅吧。小艾，我要把尋親的任務委托給你。”



這段發自肺腑、帶著濃濃渴盼的委托，是已故台灣時事評論員張友驊生前向福建省政協委員、《艾在歸途》制片人艾珂竹發出的。艾珂竹說，福建是台灣同胞的主要祖籍地，在工作中時常會收到台胞的尋親求助，大量台胞都僅知道自己的祖籍在大陸，卻找不到尋根謁祖的渠道。“在多方的共同支持和推動下，《艾在歸途》節目應運而生，以10段真實的尋親、尋根故事，直觀展現兩岸同胞割舍不斷的血脈親情。”



節目以全紀實拍攝的方式，記錄呈現張友驊、郭正亮、蔡正元、李孔智等10名台灣同胞跨越海峽尋親尋根故事，在一場場兩岸宗親跨越時空的團聚中，體現兩岸共同的文化記憶與精神歸屬，彰顯中華民族強大的凝聚力與向心力。



在節目組的幫助下，不久前，台灣中國文化大學大陸研究所所長李孔智回到山東老家，回到父親生長的地方，見到大陸的親人，難掩心中激動。“我蹲下來摸了摸土地，再仰望著天空，心想，如果有穿越時空這種事，那麼，我所仰望的應該是跟我爸看過的同一個天空吧。”



台灣時事評論員蔡正元以“一輩子最奇特的際遇”來形容自己回到福建泉州晉江祭祖時的感受。“我家先祖赴台時，台灣還是一片荒野。沒有中華文化的支撐，沒有從福建跨海而去的資金和人力，不可能有今天的台灣島。對於福建的先祖，我們更要懷著感恩之心。”他說。