技術與文化雙驅動　中國品牌積蓄發展新勢能

中評社北京5月12日電／據人民網報導，今年5月10日，是我國第9個中國品牌日。近年來，中國企業通過技術創新、文化賦能、重構標準增強自身核心競爭力，積蓄發展新勢能。



技術創新，民營企業步伐矯健。比亞迪2024年研發投入金額達542億元，全球累計申請專利近6萬件，其推出第五代DM和易三方等領先技術，持續推動新能源行業向前發展。



飛鶴乳業在加拿大投資3.8億加元建設當地首個嬰配粉工廠，輸出中國先進的設備、技術與質量標準，突破了傳統貿易壁壘，填補北美市場空白，讓中國品牌通過沃爾瑪等渠道走進加拿大千家萬戶。



在生物制藥前沿，珠海泰諾麥博的天然全人源單克隆抗體技術平台，突破了鼠源抗體的免疫原性風險，開發出具有自主知識產權的高效抗體藥物，為全球感染性疾病和腫瘤治療提供中國方案。



文化賦能，中國品牌開辟差異化賽道。保利工藝旗下中國珠寶聯手重慶大足石刻、《只此青綠》等文化IP，將石窟藝術與宋代美學融入珠寶設計，非遺金飾技藝與現代工藝的碰撞，讓“大足石刻”系列成為兼具文化價值與時尚感的國潮單品。



中藝東方打造的《北京中軸線》非遺紙雕、《絲路聚寶》元首禮等作品，將文化符號轉化為外交禮品，在進博會等國際場合展現中國審美，實現“文化認同”到“品牌溢價”的無縫銜接。



不只是傳統工藝品，在白酒行業，文化賦能同樣成效顯著。貴州茅台深度融合赤水河地域文化、千年釀酒技藝與現代品飲美學，讓白酒文化成為消費提振的價值支撐；貴州習酒堅持君品文化，堅守“發展、生態、安全”底線，打造具有全球影響力、消費者深度認可的綜合企業集團；洋河股份則在國際化進程中弘揚中國白酒文化，通過參與國際活動打造獨特的品牌形象。



同時，中國企業也不再滿足於遵循國際規則，而是以技術積累為底氣，參與甚至主導標準制定。



在消費品領域，飛鶴牽頭制定HMO、OPN等腦發育相關營養成分檢測團標，填補了國際標準空白；保利中輕下屬中國食品院推動中國菌種寫入《IDF發酵食品微生物菌種名單》，構建全球領先的微生物鑒定技術體系。