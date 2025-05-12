以色列總理：未承諾停火或釋放巴方人員

中評社北京5月12日電／以色列總理辦公室12日發表聲明說，就擁有美國和以色列雙重國籍被扣押人員艾丹·亞歷山大獲釋一事，以色列未承諾任何形式的停火或釋放巴方人員，只是承諾開闢一條安全走廊，以便釋放亞歷山大。



新華社報導，聲明說，亞歷山大的釋放得益於以色列在美國總統特朗普支持下採取的“強有力政策”，以及以國防軍在加沙地帶的“軍事壓力”。



《以色列時報》援引消息人士的話報導說，亞歷山大很可能于12日晚些時候獲釋，以軍已開始在以色列南部與加沙地帶的邊境地區進行接收準備工作。



以總理辦公室11日說，美國方面已通知以色列，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）將釋放艾丹·亞歷山大，此舉是哈馬斯向美方展現的一種姿態，預計將促成雙方根據美國中東問題特使史蒂文·威特科夫此前提出的停火方案，就釋放剩餘被扣押人員展開談判。以色列此前已同意該方案，並正在為該方案可能實現做準備。



哈馬斯11日晚發表聲明說，哈馬斯在過去幾天與美國政府進行了接觸，釋放艾丹·亞歷山大是實現加沙地帶停火、開放邊境口岸、允許援助物資送達加沙地帶民眾的努力的一部分。哈馬斯已準備好開始談判，盡最大努力達成最終協議，以停止戰爭、交換被扣押人員，並由一個獨立、專業的委員會管理加沙地帶，確保該地區在未來多年保持平靜和穩定，同時進行重建和結束封鎖。