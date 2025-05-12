漳浦城隍廟赴金門開展城隍爺巡安慶典活動

中評社北京5月12日電／據中國台灣網報導，5月8日至10日，應金門浯島城隍廟管理委員會的邀請，漳浦城隍廟理事會會長李寶國率團39名信眾並請漳浦城隍爺神尊，赴台灣金門縣，參加金門浯島城隍廟城隍爺遷治345年巡安慶典活動，受到金門浯島城隍廟管理委員會的熱情接待。



漳浦城隍廟理事會一行首先到達金門浯島城隍廟進香朝拜，並開展交流座談會，共敘兩岸城隍文化歷史、發展情況以及城隍廟管理模式。



5月9日，金門浯島城隍廟城隍爺遷治345年巡安慶典活動在金門縣區內舉行，在巡安繞境過程中，金門的同胞們看到漳浦縣的同胞和漳浦城隍爺神尊也來參加活動，非常開心，熱情地送來茶水、飲料等。通過活動中共同的儀式與互動，兩岸信眾不僅深化彼此瞭解，更在心靈層面拉近距離。



金門城隍節不僅是地方重要節慶，更是兩岸民間信仰與文化的共同資產，既是一場信仰盛宴，也是一場文化盛會，是兩岸攜手同行、傳承祖德的重要紐帶。



通過此次交流互動，助推浦台城隍廟文化傳承與發展，印證閩台緣優勢突出，相同的語言，相似的地緣，共同的民俗文化。活動為兩岸和平發展厚植文化根基，更進一步促進了浦台民眾的情感聯結，展現閩台一家親，推動浦台融合發展。（中國台灣網、漳浦縣委台辦聯合報導）