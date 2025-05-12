義烏：AI賦能台青創業培訓

中評社北京5月12日電／據中國台灣網報導，5月9日至11日，義烏市台辦、義烏工商職業技術學院聯合舉辦“台商大講堂”AI創新技術的商務應用培訓會，60餘名台青參加了培訓。



作為全球小商品貿易中心，義烏正加速推進數字化升級。本次培訓圍繞AI技術在小商品貿易、跨境電商、物流集運等領域的實際應用，設置六大課程模塊，包括《AI基礎知識與入門》《AI文本應用進階》《AI圖像生成與設計》《AI商業應用與跨境電商》《AI視頻與音頻應用》及《個人項目與未來展望》，旨在幫助台青創業者掌握如DeepSeek等AI工具的核心功能，優化產品設計、營銷推廣、供應鏈管理等關鍵環節，提升企業競爭力。



義烏是台商在大陸的重要聚集地之一，眾多台青在此從事貿易、物流、電商等行業。“此次培訓受到了在義台青的歡迎，培訓通知發出短短兩天名額就告急，我們不得不提前截止報名。”主辦方表示。



“在數字轉型的浪潮下，台資企業唯有主動擁抱AI技術，才能在新時代的市場競爭中站穩腳跟，實現可持續發展。”義烏市台協會會長陳俊雄帶領公司員工一起來參加培訓。



“晚上睡前是顧客購物的高峰期，這時候工作人員較少，希望這次培訓能讓我們借助AI做一些串接，既節省人力成本又提升工作效率。”從事物流行業的台青王鬱嵐說。“AI不僅能提高運營效率，還能幫助我們精準對接國際市場需求。”另一位從事跨境電商的台青學員表示。



未來，義烏將持續優化涉台營商環境，推動更多科技賦能項目落地。參與培訓的台青紛紛表示，將把所學AI工具應用於實際業務，探索智能化運營新模式，並期待後續更多技術對接和資源支持。（中國台灣網、金華市台辦聯合報導）