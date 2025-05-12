兩岸媒體深度參訪江西陶瓷文化

中評社北京5月12日電／據中國台灣網報導，5月9日至12日，來自海峽兩岸的20名媒體人組成“台灣媒體記者陶瓷文化江西行”參訪團，先後走進景德鎮、南昌縣及高安市，深度探訪陶瓷文化地標，在千年窑火中感受中華優秀傳統文化的深厚底蘊與時代魅力。



陶瓷作為中華文明的璀璨瑰寶，承載著千年文明密碼，是聯結兩岸同胞精神世界的文化紐帶。在海峽兩岸，江西景德鎮與台灣新北市鶯歌區遙相呼應，共同以“陶瓷藝術重鎮”的身份享譽全球——前者是享譽世界的“千年瓷都”，後者則有“台灣景德鎮”之美譽，兩地雖隔海峽，卻在陶土與窑火的對話中，續寫著中華陶瓷文明的同源脈絡。



回溯江西陶瓷史，可謂一部貫穿古今的“窑火傳承錄”。作為中國陶瓷業的核心發祥地之一，江西陶脈綿延數千年，從商周原始青瓷的萌芽，到唐宋名窑的鼎盛，直至今日產業的創新發展，始終以瓷為筆，在歷史長卷上勾勒出璀璨的文明印記。而景德鎮作為其中最耀眼的篇章，以“冶陶史近兩千年、官窑史千餘年、禦窑史六百餘年”的完整脈絡，成為唯一一座“窑火千年不熄”的城市。這裡的每一塊陶土都浸潤著歷史的溫度，每一道釉彩都流淌著文化的基因，從漢唐的青瓷雅韵，到宋元的青白瓷珍，再到明清的青花輝煌，千年窑火宛如一首綿長的文明贊歌，跨越山海，至今仍在景德鎮的街巷窑坊間回響，成為中華陶瓷文化生生不息的活態見證。



此次參訪中，媒體團不僅目睹了景德鎮陶瓷從泥料成型到釉彩燒制的完整工藝，更瞭解到江西陶瓷體系的多元脈絡——除舉世聞名的景德鎮窑外，南昌縣洪州窑、吉安吉州窑等歷史名窑同樣構成中國陶瓷史的重要篇章。“過去以為陶瓷只是工藝品，現在才知道它曾是古代中國對外貿易的‘硬通貨’，承載著海上絲綢之路的輝煌記憶。”台灣媒體人洪先生在參訪中坦言，期盼未來能借助更多元的文化交流項目，讓台灣民眾深入領略江西的人文魅力與陶瓷文化的深厚底蘊。他表示，這樣的交流不僅能增進台灣同胞對江西的認知，更能讓大家在感受陶瓷藝術之美的過程中，觸摸中華文明的歷史肌理。



來自台灣高雄的媒體人張先生結束中國元青花博物館的參觀後坦言，此次行程讓他真切感受到中華陶瓷文化的博大精深，堪稱一次“眼界大開的文化之旅。”他特別提到，兩岸陶瓷文化各有特色卻同根同源：“我們期待未來能有更多雙向交流，既把江西的陶瓷文化帶到台灣，也歡迎台灣的陶藝家、民眾來到江西，在瓷都景德鎮的窑火旁，在高安博物館的國寶級文物前，真切體會到兩岸文化一脈相承的本質。”



江西省台辦相關負責人表示，舉辦此次活動，旨在以陶瓷文化為橋梁，通過兩岸媒體人的視角，全面展示江西陶瓷文化的深厚歷史底蘊和獨特藝術魅力，弘揚中華優秀傳統文化，促進贛台兩地文化交流與融合，增強兩岸同胞的歷史認同、民族認同和文化認同。