從英文到國潮：一家外貿企業的本土化突圍

中評社北京5月12日電／據央視新聞報導，自美國濫施關稅政策以來，我國外貿企業承壓前行，多地積極想辦法，促進內外貿渠道對接、品牌對接、產銷對接、標準對接，推動內外貿聯動，幫助企業渡過難關。



浙江衢州開化的一家老牌罐頭企業，50%的產品出口歐美國家，因關稅激增遭訂單停發，外貿生產線全面停滯。企業如何破局？來看記者的調查採訪。



在浙江天童食品有限公司庫房裡，記者看到堆積了不少英文包裝的罐頭產品，這些原本都是即將運往美國的貨物。企業負責人告訴記者，去年企業剛剛通過美國食品藥物管理局的驗廠，美國客戶的訂單增加了不少，原本以為外貿業務能實現跨越式發展，沒想到美國濫施關稅，而導致大量產品滯銷。



千萬級庫存積壓、產線停擺、資金鏈告急——當企業負責人一籌莫展時，當地政府牽線搭橋，讓企業看到了轉機。企業負責人李丕寵帶著自家的罐頭來到杭州，開始和中國石化浙江易捷分公司商談內銷渠道。僅用了幾天時間，不僅是這家企業的罐頭，連同其他多家外貿企業的產品，都在浙江全省的130多家便利店上架了。



然而，外貿罐頭雖然通過更換標簽，成功上架，但原本針對美國大賣場的包裝並不適合國內便利店的消費習慣，首批上架產品的銷售遭遇了“水土不服”。



企業和便利店工作人員積極調整銷售方式。從包裝規格的“瘦身”到百元三件的場景化營銷，讓“國際品質”秒變“爆款”。從4月27日上架到5月5日的9天時間內，這批罐頭累計銷量超過了3000罐，其中高峰時期，日銷量超過了500罐。



目前，這家罐頭企業正在加速“本土賽道”的突圍，企業倉庫裡英文標簽的罐頭正在減少，新設計的國潮包裝樣品已擺上案頭。企業生產的罐頭也已經入駐到了當地開化縣的機關食堂和多家商超，縣政府前期聯繫的線上渠道也有了新進展。