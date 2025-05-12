火樹銀花　多樣“夜”態激活消費新活力

中評社北京5月12日電／據央視新聞報導，每當夜幕降臨，河南鄭州中牟的電影小鎮，霓虹裝點的老式招牌次第亮起，復古風格的街道、店鋪、飯莊、戲院，再加上一幕幕沉浸式的互動演出，讓遊客仿佛置身上世紀二三十年代“老鄭州”的街頭。而隨著演出故事線的發展，還能體會到置身電影場景中的樂趣。



每到夜晚，“電影大道”街道兩旁霓虹燈裝點的老式招牌依次亮起，飯莊、百貨店、歌舞院，這些復古風格的店鋪還原出老電影裡的場景。摩肩接踵的遊客穿行其間，仿佛走入了百年前的“老鄭州”。



街道置景還原昔日老店門頭 年代感撲面



為什麼是“老鄭州”？這裡的店名藏著很多細節，比如這個招牌“瑞豐祥綢緞莊”，這是歷史上真實存在的，是一家上個世紀二十年代在鄭州開業的布料店。這裡還原了老店的門頭，門口還有一位正在叫賣織錦的演員，那份獨屬於鄭州的歷史年代感可以說撲面而來。



行進式互動劇情演出帶遊客“一秒入戲”



這樣的沉浸式體驗無處不在。這條街上有很多演員穿梭在人群中，遊客可以和他們隨時互動。



除了賣報的商販，人群中還有拉人力車的車夫，穿旗袍的女士，叫賣糖葫蘆的小販，有的拿著道具隨時準備進入角色，有的則會主動和遊客互動。遊客可以在景區入口的換裝店，選一套心儀的服裝，化身為老電影當中的角色，體驗這種帶入感玩法。



實際上，這處街道只是整場演出中的一幕。遊客隨演員一路向前，長達1個小時的劇情講述了百年前一名外國導演來到鄭州，尋找太極的故事。其間，會串聯起景區的不同場景，比如走過繁華的“老鄭州”街道，後面就變成了一個古朴的村落。置景取材於太極拳發源地之一的河南焦作陳家溝，村裡既有講述拜師學藝故事的情景劇，又有以太極功夫編排的舞蹈表演，體現出中原地區的多樣歷史文化。