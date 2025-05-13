外交部：中國終將統一、也必將統一

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月13日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12日在例行記者會上表示，大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國不可分割一部分的事實從未改變，也不容改變。這才是真正的台海現狀。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。



有記者提問說，據報導，9日，台灣當局就中俄聯合聲明妄議中國共產黨對抗戰的貢獻，稱《開羅宣言》和《波茨坦公告》確認“中華民國”對台“主權”，台在歷史、國際法和現實上“從未屬於中華人民共和國”，“兩岸互不隸屬”才是國際社會普遍認知的台海現狀。中方對此有何評論？



林劍表示，有關言論再次充分暴露民進黨當局歪曲歷史、篡改事實、散布謊言謬論的慣用伎倆和不擇手段謀求“台獨”分裂的邪惡本質。



林劍指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。在中國共產黨倡導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中華兒女前赴後繼、勠力同心，付出巨大犧牲打敗了日本軍國主義者，譜寫了抗日戰爭勝利的偉大篇章。1945年台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權，其歷史和法理事實不容置疑。



林劍強調，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國不可分割一部分的事實從未改變，也不容改變。這才是真正的台海現狀。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。



林劍說，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。中國終將統一、也必將統一。

