中方：將與國際社會共同捍衛二戰勝利成果

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月13日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12日在例行記者會上表示，作為第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家和安理會常任理事國，中國絕不允許世界重回“強權即公理”的叢林法則，將與國際社會一道，共同捍衛二戰勝利成果，堅守真正的多邊主義，守護來之不易的和平，為人類爭取更加光明的未來。



有記者提問說，習近平主席對俄羅斯國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間，同普京總統簽署關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，發表關於進一步加強合作維護國際法權威的聯合聲明等，同多國領導人舉行雙邊會晤，就弘揚正確二戰史觀、堅守多邊主義、捍衛國際公平正義溝通協調。在當前戰後國際秩序面臨風險挑戰的背景下，捍衛二戰勝利成果具有什麼重要意義？



林劍表示，習近平主席對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典取得圓滿成功。訪問的具體情況，中方已經發布了消息，王毅外長也向媒體作了全面深入的介紹。



林劍說，今年是中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。80年前，中國同包括蘇聯在內的全世界進步力量一道，付出巨大民族犧牲，為反法西斯戰爭勝利作出決定性貢獻。中國同反法西斯同盟重要成員一道，共商成立聯合國，共同制定《聯合國憲章》，開啟了各國共建和平、共謀發展的歷史篇章。



林劍指出，二戰的慘痛教訓昭示世人，窮兵黷武、強權霸凌絕非和平之道，零和博弈、贏者通吃更非發展之途。唯有共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，捍衛國際公平正義，持續推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，才能讓《聯合國憲章》序言中“欲免後世再遭戰禍”的理想成為現實，真正實現人類社會的和平、穩定、進步與發展。



林劍表示，習近平主席指出，國際形勢越是變亂交織，越要堅持和維護聯合國權威。作為第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家和安理會常任理事國，中國絕不允許世界重回“強權即公理”的叢林法則，將與國際社會一道，共同捍衛二戰勝利成果，堅守真正的多邊主義，守護來之不易的和平，為人類爭取更加光明的未來。





