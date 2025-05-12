伊朗總統：不會接受銷毀全部核設施

中評社北京5月12日電／伊朗總統佩澤希齊揚11日表示，伊朗對其與美國的談判是認真的，但不接受銷毀伊朗全部核設施。



新華社報導，根據伊朗總統府11日發表的聲明，佩澤希齊揚當天在首都德黑蘭舉行的內閣會議上發表講話說，伊朗可以保證不發展核武器，但銷毀伊朗全部核設施是不可接受的。伊朗需要原子能和相關科學成果，用於放射性藥物、醫療、農業、環境和工業等領域的和平用途。他強調，伊朗將繼續全力開展和平核活動。



他同時說：“我們在談判中是認真的，並尋求達成協議。我們舉行會談是因為我們追求和平。”



伊朗外長阿拉格齊11日接受伊朗國家電視台採訪時表示，伊朗與美國之間的第四輪間接會談與前幾輪相比“嚴肅、坦誠得多”，“我們在很大程度上擺脫了一般性問題，進入了細節問題。在這種情況下，談判自然會變得更加複雜”。



他還說，儘管困難重重，但雙方還是進行了“非常有益的討論”，對彼此的立場有了更好的理解，立場更加接近。



阿曼外交大臣巴德爾11日在社交媒體上發文說，伊朗與美國之間的第四輪會談當天在阿曼首都馬斯喀特結束，雙方在討論中提出了一些“有益且具有原創性”的想法。



伊朗與美國4月12日在馬斯喀特舉行了首輪間接會談，這是自2018年5月美國單方面退出伊核協議以來雙方首次正式開啟談判。此後，雙方分別於4月19日和26日舉行了兩輪間接會談。