商務部發言人就中美日內瓦聯合聲明發表談話

中評社北京5月12日電／當地時間5月10日至11日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。雙方圍繞落實今年1月17日中美元首通話重要共識進行了坦誠、深入、具有建設性的溝通，在經貿領域達成一系列重要共識。當地時間5月12日上午9:00，雙方發佈《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》。商務部新聞發言人就此發表談話。



2025年4月以來，美國政府在此前單邊加徵關稅的基礎上，又對華加徵所謂“對等關稅”，中國進行了堅決正當反制。隨後美方輪番升級關稅措施，將對華“對等關稅”稅率從第一輪的34%先後提升至84%和125%。美高額關稅嚴重損害雙邊正常經貿往來，嚴重破壞國際經貿秩序。本次會談達成了聯合聲明，是雙方通過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。



雙方在聯合聲明中達成多項積極共識。雙方認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。雙方同意共同採取以下措施：



美方承諾取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對中國商品加徵的共計91%的關稅，修改2025年4月2日第14257號行政令對中國商品加徵的34%的對等關稅，其中24%的關稅暫停加徵90天，保留剩餘10%的關稅。相應地，中方取消對美國商品加徵的共計91%的反制關稅；針對美對等關稅的34%反制關稅，相應暫停其中24%的關稅90天，剩餘10%的關稅予以保留。中方還相應暫停或取消對美國的非關稅反制措施。

